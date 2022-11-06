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Российская артиллерия уничтожила позиции ВСУ на Запорожском направлении

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Артиллерия ВС России уничтожила позиции украинской армии на одном из направлений в Запорожской области, сообщил командир артиллерийского подразделения.

«Расчёты артиллерийских орудий «Мста-Б» Южного военного округа уничтожили закрытые огневые позиции артиллерии ВСУ», — приводит РИА Новости сообщение.

Командир подразделения отметил, что артиллерия ЮВО каждый день ведёт контрбатарейную борьбу с противником.

Он добавил, что уничтожается в том числе и поставленная Украине зарубежная техника.

Ранее сообщалось, что реактивная артиллерия на Запорожском направлении получила пополнение из числа мобилизованных граждан, что позволило ей серьёзно усилить огневую мощь. 

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