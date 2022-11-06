Российская артиллерия уничтожила позиции ВСУ на Запорожском направлении
«Расчёты артиллерийских орудий «Мста-Б» Южного военного округа уничтожили закрытые огневые позиции артиллерии ВСУ», — приводит РИА Новости сообщение.
Командир подразделения отметил, что артиллерия ЮВО каждый день ведёт контрбатарейную борьбу с противником.
Он добавил, что уничтожается в том числе и поставленная Украине зарубежная техника.
Ранее сообщалось, что реактивная артиллерия на Запорожском направлении получила пополнение из числа мобилизованных граждан, что позволило ей серьёзно усилить огневую мощь.