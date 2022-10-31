Российский командир подразделения РСЗО сообщил об усилении огневой мощи
Об этом он рассказал РИА Новости.
«С личным составом проблем нет, приходят мобилизованные после прохождения обучения и выполняют все боевые задачи», — отметил собеседник агентства.
По его словам, пополнение в виде мобилизованных привело к тому, что поставленные задачи теперь выполняются намного легче.
Ранее сообщалось, что на полигоне Балтийского флота в Калининградской области военнослужащие мотострелковых подразделений, сформированных из мобилизованных граждан, выполнили стрельбы из боевых машин пехоты БМП-2 в рамках этапа боевого слаживания.
Все занятия проводятся под руководством опытных инструкторов.