Узнать больше

Российский командир подразделения РСЗО сообщил об усилении огневой мощи

Короткая ссылка
Реактивная артиллерия на Запорожском направлении получила пополнение из числа мобилизованных граждан, что позволило ей серьёзно усилить огневую мощь, сообщил командир одного из подразделений реактивной артиллерии.

Об этом он рассказал РИА Новости.

«С личным составом проблем нет, приходят мобилизованные после прохождения обучения и выполняют все боевые задачи», — отметил собеседник агентства.

По его словам, пополнение в виде мобилизованных привело к тому, что поставленные задачи теперь выполняются намного легче.

Ранее сообщалось, что на полигоне Балтийского флота в Калининградской области военнослужащие мотострелковых подразделений, сформированных из мобилизованных граждан, выполнили стрельбы из боевых машин пехоты БМП-2 в рамках этапа боевого слаживания.

Все занятия проводятся под руководством опытных инструкторов.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить