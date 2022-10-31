Российский командир подразделения РСЗО сообщил об усилении огневой мощи

Реактивная артиллерия на Запорожском направлении получила пополнение из числа мобилизованных граждан, что позволило ей серьёзно усилить огневую мощь, сообщил командир одного из подразделений реактивной артиллерии.

Об этом он рассказал РИА Новости.

«С личным составом проблем нет, приходят мобилизованные после прохождения обучения и выполняют все боевые задачи», — отметил собеседник агентства.

По его словам, пополнение в виде мобилизованных привело к тому, что поставленные задачи теперь выполняются намного легче.

Ранее сообщалось, что на полигоне Балтийского флота в Калининградской области военнослужащие мотострелковых подразделений, сформированных из мобилизованных граждан, выполнили стрельбы из боевых машин пехоты БМП-2 в рамках этапа боевого слаживания.

Все занятия проводятся под руководством опытных инструкторов.