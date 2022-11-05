В офисе Зеленского предложили нанести удары по производственным объектам Ирана
«Мне кажется, что можно было бы наносить конкретные удары по производству дронов, баллистических ракет и так далее», — сказал Подоляк в эфире украинского телемарафона, его слова приводит РИА Новости.
Подоляк объяснил это тем, что Иран якобы оказывает военную помощь России.
Ранее в Пентагоне заявили, что Соединённые Штаты не располагают подтверждениями того, что Иран планирует передать России ракеты наземного базирования.