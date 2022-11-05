Зеленский сообщил о планах собирать деньги на создание «флота морских дронов»
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«На следующей неделе запустим ещё одно фандрайзинговое направление — аккумулировать средства для флота морских дронов», — сказал Зеленский слова которого приводит РИА Новости.
Морские дроны нужны Киеву для защиты акватории страны, и «абсолютно каждый понимает, что это и для чего это», добавил он.
«Как это работает — все уже видели», — утверждает Зеленский.
Ранее с украинским президентом в Киеве встретился советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан.