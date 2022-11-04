Советник президента США Салливан встретился с Зеленским в Киеве

Советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан встретился с украинским президентом Владимиром Зеленским в Киеве.

Об этом сообщили в Белом доме.

Также Салливан встретился с главой офиса Зеленского Андреем Ермаком и министром обороны Украины Алексеем Резниковым.

В Белом доме заявили, что во время визита на Украину Салливан подтвердил, что США продолжат оказывать Киеву экономическую и гуманитарную помощь.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что НАТО обеспечивает Киев развединформацией, советниками и наёмниками.