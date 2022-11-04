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Советник президента США Салливан встретился с Зеленским в Киеве

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Советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан встретился с украинским президентом Владимиром Зеленским в Киеве.
Советник президента США Салливан встретился с Зеленским в Киеве
  • AP
  • © Efrem Lukatsky

Об этом сообщили в Белом доме. 

Также Салливан встретился с главой офиса Зеленского Андреем Ермаком и министром обороны Украины Алексеем Резниковым. 

В Белом доме заявили, что во время визита на Украину Салливан подтвердил, что США продолжат оказывать Киеву экономическую и гуманитарную помощь.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что НАТО обеспечивает Киев развединформацией, советниками и наёмниками.

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