РИА Новости: спецслужбы и Росгвардия задержали в ЛНР более 20 пособников СБУ
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Об этом РИА Новости рассказал источник в силовых структурах.
По словам собеседника агентства, задержанным может грозить до 20 лет лишения свободы.
Ранее сообщалось, что Росгвардия в Запорожской области задержала пособника ВСУ, собиравшего сведения о российских военных и гражданской инфраструктуре. Задержанный сообщил, что в течение нескольких месяцев по заданию украинской разведки собирал сведения о российских войсках, объектах гражданской инфраструктуры и обстановке.
По предварительным данным, куратор из СБУ смог привлечь подозреваемого, пользуясь его сложным материальным положением.