РИА Новости: спецслужбы и Росгвардия задержали в ЛНР более 20 пособников СБУ

Российские спецслужбы при поддержке Росгвардии задержали в Луганской Народной Республике более 20 пособников Службы безопасности Украины. Среди них числятся наводчики, передававшие данные для нанесения украинскими военными ракетных и артиллерийских ударов по объектам гражданской инфраструктуры республики.

Об этом РИА Новости рассказал источник в силовых структурах.

По словам собеседника агентства, задержанным может грозить до 20 лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что Росгвардия в Запорожской области задержала пособника ВСУ, собиравшего сведения о российских военных и гражданской инфраструктуре. Задержанный сообщил, что в течение нескольких месяцев по заданию украинской разведки собирал сведения о российских войсках, объектах гражданской инфраструктуры и обстановке.

По предварительным данным, куратор из СБУ смог привлечь подозреваемого, пользуясь его сложным материальным положением.