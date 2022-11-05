ВСУ выпустили шесть ракет из РСЗО HIMARS по Херсону
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Как пишет ТАСС, ракеты упали рядом с автовокзалом недалеко от места сбора граждан.
«Информация о разрушениях и пострадавших уточняется», — добавил представитель спецслужб.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что мирных жителей Херсона необходимо вывезти из наиболее опасных районов зоны боевых действий.
2 ноября украинские военные выпустили за ночь по Херсону 24 ракеты, 21 из которых сбила система ПВО.