ВСУ выпустили шесть ракет из РСЗО HIMARS по Херсону

Украинские военные выпустили шесть ракет из РСЗО HIMARS по Херсону, четыре из них были сбиты системами ПВО, ещё две упали рядом с автовокзалом. Об этом сообщили в экстренных службах.

Gettyimages.ru

© Stocktrek Images