Украинские военные за ночь выпустили по Херсону 24 ракеты
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Об этом сообщают экстренные службы.
«В течение ночи киевский режим обстреливал гражданскую инфраструктуру города Херсона, выпустив в общей сложности 24 ракеты HIMARS, 21 ракета сбита подразделениями ПВО», — приводит сообщение РИА Новости.
Уточняется, что три ракеты упали в воду в районе Антоновского моста.
1 ноября украинские военные атаковали несколько районов Донецка.
Мэр Донецка Алексей Кулемзин заявил о прямом попадании снаряда боевиков ВСУ в здание детского сада.