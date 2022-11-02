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Украинские военные за ночь выпустили по Херсону 24 ракеты

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Украинские военные выпустили за ночь по Херсону 24 ракеты, 21 из которых сбила система ПВО.
Украинские военные за ночь выпустили по Херсону 24 ракеты
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщают экстренные службы.

«В течение ночи киевский режим обстреливал гражданскую инфраструктуру города Херсона, выпустив в общей сложности 24 ракеты HIMARS, 21 ракета сбита подразделениями ПВО», — приводит сообщение РИА Новости.

Уточняется, что три ракеты упали в воду в районе Антоновского моста.

1 ноября украинские военные атаковали несколько районов Донецка.

Мэр Донецка Алексей Кулемзин заявил о прямом попадании снаряда боевиков ВСУ в здание детского сада.

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