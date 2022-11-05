Лукашенко направил Путину соболезнования в связи с гибелью людей при пожаре в Костроме
Белорусский лидер Александр Лукашенко направил президенту России Владимиру Путину соболезнования в связи с гибелью людей при пожаре в кафе «Полигон» в Костроме.
- globallookpress.com
- © Gavriil Grigorov/Kremlin Pool
Слова соболезнования приводит белорусское агентство БЕЛТА.
По последним данным, по информации ТАСС, при пожаре в кафе «Полигон» в Костроме погибли 15 человек.
Следственный комитет возбудил по факту трагедии уголовное дело.
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