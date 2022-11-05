Лукашенко направил Путину соболезнования в связи с гибелью людей при пожаре в Костроме

Белорусский лидер Александр Лукашенко направил президенту России Владимиру Путину соболезнования в связи с гибелью людей при пожаре в кафе «Полигон» в Костроме.

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© Gavriil Grigorov/Kremlin Pool