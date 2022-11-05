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В Народной милиции ЛНР сообщили о стабилизации ситуации в районе Сватово — Кременная

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Ситуация в районе Сватово — Кременная стабилизировалась. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» заявил заместитель командующего 2-м армейским корпусом Народной милиции ЛНР и командир спецподразделения «Ахмат» Апты Алаудинов.

«На данный момент ситуация в зоне Сватово — Кременная реально стабилизирована... Сейчас с территории Чеченской Республики продолжают поступать добровольческие отряды, мы будем наращивать там силы и средства», — цитирует его ТАСС.

По словам Алаудинова, проводится детальная работа по выявлению и уничтожению противника, прорвавшегося «на участки от зоны Сватово — Макеевка».

3 ноября Народная милиция Луганской Народной Республики сообщила, что военные ЛНР предотвратили попытку прорыва ВСУ в районе села Берестовое.

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