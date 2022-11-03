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Военные ЛНР предотвратили попытку проникновения ВСУ у села Берестовое

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Военные Луганской Народной Республики предотвратили попытку прорыва ВСУ в районе села Берестовое. Об этом сообщила в Telegram Народная милиция региона.
Военные ЛНР предотвратили попытку проникновения ВСУ у села Берестовое
  • РИА Новости

«В очередной раз была попытка прорыва, но мы эту попытку предотвратили», — говорится в сообщении.

Ранее помощник главы МВД республики Виталий Киселёв заявил, что группа украинских военных в составе около 200 человек и более 10 единиц бронетехники пытались пройти в сторону города Кременная в ЛНР, но были обнаружены и разбиты артиллерийским ударом.

2 ноября в представительстве ЛНР в СЦКК сообщили, что украинские военные обстреляли город Сватово в Луганской Народной Республике из РСЗО HIMARS.

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