Военные ЛНР предотвратили попытку проникновения ВСУ у села Берестовое

Военные Луганской Народной Республики предотвратили попытку прорыва ВСУ в районе села Берестовое. Об этом сообщила в Telegram Народная милиция региона.

«В очередной раз была попытка прорыва, но мы эту попытку предотвратили», — говорится в сообщении.

Ранее помощник главы МВД республики Виталий Киселёв заявил, что группа украинских военных в составе около 200 человек и более 10 единиц бронетехники пытались пройти в сторону города Кременная в ЛНР, но были обнаружены и разбиты артиллерийским ударом.

2 ноября в представительстве ЛНР в СЦКК сообщили, что украинские военные обстреляли город Сватово в Луганской Народной Республике из РСЗО HIMARS.