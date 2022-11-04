Grayzone: Украина и британские разведчики создают партизанскую армию для ударов по Крыму
- РИА Новости
«The Grayzone получил секретные документы, в которых содержится подробная информация о том, как сотрудники британской военной разведки подписали соглашение с отделением Службы безопасности Украины в Одессе, чтобы создать и обучить секретную украинскую партизанскую террористическую армию», — говорится в сообщении.
Портал подчёркивает, что боевики должны были проводить разведывательные и диверсионные операции в Крыму по поручению СБУ.
Ранее американское издание The Hill сообщило, что если Киев предпримет попытку напасть на Крым, то это может обернуться для него катастрофическим провалом.