Служба безопасности Украины (СБУ) подписала соглашение с британскими разведчиками о создании партизанской террористической армии для ударов по Крыму. Об этом сообщает портал The Grayzone со ссылкой на документы и фрагменты переписки.

«The Grayzone получил секретные документы, в которых содержится подробная информация о том, как сотрудники британской военной разведки подписали соглашение с отделением Службы безопасности Украины в Одессе, чтобы создать и обучить секретную украинскую партизанскую террористическую армию», — говорится в сообщении.

Портал подчёркивает, что боевики должны были проводить разведывательные и диверсионные операции в Крыму по поручению СБУ.

Ранее американское издание The Hill сообщило, что если Киев предпримет попытку напасть на Крым, то это может обернуться для него катастрофическим провалом.