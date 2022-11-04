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Grayzone: Украина и британские разведчики создают партизанскую армию для ударов по Крыму

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Служба безопасности Украины (СБУ) подписала соглашение с британскими разведчиками о создании партизанской террористической армии для ударов по Крыму. Об этом сообщает портал The Grayzone со ссылкой на документы и фрагменты переписки.
Grayzone: Украина и британские разведчики создают партизанскую армию для ударов по Крыму
  • РИА Новости

«The Grayzone получил секретные документы, в которых содержится подробная информация о том, как сотрудники британской военной разведки подписали соглашение с отделением Службы безопасности Украины в Одессе, чтобы создать и обучить секретную украинскую партизанскую террористическую армию», — говорится в сообщении.

Портал подчёркивает, что боевики должны были проводить разведывательные и диверсионные операции в Крыму по поручению СБУ.

Ранее американское издание The Hill сообщило, что если Киев предпримет попытку напасть на Крым, то это может обернуться для него катастрофическим провалом.

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