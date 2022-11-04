Премьер Белоруссии заявил о реализации половины мероприятий в рамках союзных программ с Россией

Россия и Белоруссия реализовали примерно половину мероприятий в рамках союзных программ, заявил белорусский премьер-министр Роман Головченко.

«Удалось реализовать на данный момент порядка 50% мероприятий, заложенных в программах. То есть половину мы сделали», — приводит ТАСС слова Головченко.

Ранее в Белоруссии заявили, что белорусская и российская стороны разрабатывают новую союзную программу совершенствования военных объектов, которые могут быть использованы региональной группировкой войск.

До этого оборонное ведомство Белоруссии сообщило о начале прибытия из России авиационной составляющей региональной группировки войск Союзного государства.