Узнать больше

Премьер Белоруссии заявил о реализации половины мероприятий в рамках союзных программ с Россией

Короткая ссылка
Россия и Белоруссия реализовали примерно половину мероприятий в рамках союзных программ, заявил белорусский премьер-министр Роман Головченко.
Премьер Белоруссии заявил о реализации половины мероприятий в рамках союзных программ с Россией
  • © Sputnik/РИА Новости

«Удалось реализовать на данный момент порядка 50% мероприятий, заложенных в программах. То есть половину мы сделали», — приводит ТАСС слова Головченко.

Ранее в Белоруссии заявили, что белорусская и российская стороны разрабатывают новую союзную программу совершенствования военных объектов, которые могут быть использованы региональной группировкой войск.

До этого оборонное ведомство Белоруссии сообщило о начале прибытия из России авиационной составляющей региональной группировки войск Союзного государства.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить