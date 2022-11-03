Кадыров: Алаудинов назначен замкомандующего 2-м армейским корпусом Народной милиции ЛНР

Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил о назначении своего помощника и командира спецподразделения «Ахмат» Апты Алаудинова заместителем командующего 2-м армейским корпусом Народной милиции ЛНР.

Об этом Кадыров написал в своём Telegram-канале.

Он отметил исключительные заслуги и желание Алаудинова оставаться в зоне боевых действий до победного конца.

В связи с этим Кадыров заявил, что считает правильным «решение о назначении его заместителем командующего 2-м армейским корпусом УНМ ЛНР по ведению боевых действий».

Он добавил, что Алаудинову присвоено воинское звание генерал-майора.

Ранее Кадыров освободил Апты Алаудинова от должности секретаря Совета экономической и общественной безопасности Чеченской Республики.

Алаудинов был назначен на пост секретаря Совбеза Чечни в июле. В августе Алаудинову присвоили звания «Герой России» и «Герой ЛНР» за мужество и героизм, проявленные в рамках спецоперации на территории Луганской Народной Республики.