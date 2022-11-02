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Кадыров освободил Алаудинова от должности секретаря Совбеза Чечни

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Глава Чечни Рамзан Кадыров освободил Апты Алаудинова от должности секретаря Совета экономической и общественной безопасности республики.
Кадыров освободил Алаудинова от должности секретаря Совбеза Чечни
  • РИА Новости

Документ опубликован на сайте главы и правительства Чечни. 

Отмечается, что Алаудинов освобождён от должности с 31 октября по собственной инициативе. 

Как сообщает РИА Новости, он был назначен на этот пост в июле. В августе Алаудинову присвоили звание Героя России и Героя ЛНР за мужество и героизм, проявленные в рамках спецоперации на территории Луганской Народной Республики.

19 октября секретарь Совбеза Чечни, командир спецподразделений «Ахмат» в ЛНР Апты Алаудинов заявил, что бойцы СОБР «Ахмат», а также Народной милиции Луганской Народной Республики продвинулись за прошедшие сутки на 1 км в Соледаре в Донецкой Народной Республике.

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