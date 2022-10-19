Командир спецназа «Ахмат» Алаудинов сообщил о продвижении союзных войск в Соледаре в ДНР
«Мы каждый день двигаемся вперёд», — сказал он РИА Новости.
Алаудинов также рассказал о неудачных попытках контрнаступления украинских военных.
В результате безуспешных попыток контрнаступления ВСУ потеряли большое количество техники, добавил он.
Ранее врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что российские войска продвинулись на Авдеевском направлении.
Также Пушилин заявил, что ситуация на линии соприкосновения в ДНР находится под полным контролем.