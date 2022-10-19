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Командир спецназа «Ахмат» Алаудинов сообщил о продвижении союзных войск в Соледаре в ДНР

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Бойцы СОБР «Ахмат», а также Народной милиции Луганской Народной Республики продвинулись за прошедшие сутки на 1 км в Соледаре в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщил секретарь Совбеза Чечни, командир спецподразделений «Ахмат» в ЛНР Апты Алаудинов.

«Мы каждый день двигаемся вперёд», — сказал он РИА Новости.

Алаудинов также рассказал о неудачных попытках контрнаступления украинских военных.

В результате безуспешных попыток контрнаступления ВСУ потеряли большое количество техники, добавил он.

Ранее врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что российские войска продвинулись на Авдеевском направлении.

Также Пушилин заявил, что ситуация на линии соприкосновения в ДНР находится под полным контролем.

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