Минобороны: ВСУ пытались остановить наступление войск России на Южно-Донецком направлении

Официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявил, что Вооружённые силы Украины пытались остановить наступление войск России на Южно-Донецком направлении, однако украинские контратакующие подразделения были остановлены и рассеяны.

По словам Конашенкова, на Южно-Донецком направлении украинские войска пытались контратаковать в направлении Никольского и Ровнополя (ДНР) с целью остановить наступление ВС России.

Он сообщил, что в результате огня российской артиллерии, ударов штурмовой и армейской авиации контратакующие подразделения ВСУ были остановлены и рассеяны возле Водяного и Новосёлок.

По данным Минобороны, уничтожены порядка 80 украинских военных, три БМП и два автомобиля.

Ранее сообщалось, что военные из Луганской Народной Республики предотвратили попытку прорыва ВСУ в районе села Берестовое.