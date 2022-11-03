Узнать больше

Минобороны: ВСУ пытались остановить наступление войск России на Южно-Донецком направлении

Короткая ссылка
Официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявил, что Вооружённые силы Украины пытались остановить наступление войск России на Южно-Донецком направлении, однако украинские контратакующие подразделения были остановлены и рассеяны.
Минобороны: ВСУ пытались остановить наступление войск России на Южно-Донецком направлении
  • globallookpress.com
  • © Konstantin Kokoshkin

По словам Конашенкова, на Южно-Донецком направлении украинские войска пытались контратаковать в направлении Никольского и Ровнополя (ДНР) с целью остановить наступление ВС России.

Он сообщил, что в результате огня российской артиллерии, ударов штурмовой и армейской авиации контратакующие подразделения ВСУ были остановлены и рассеяны возле Водяного и Новосёлок. 

По данным Минобороны, уничтожены порядка 80 украинских военных, три БМП и два автомобиля.

Ранее сообщалось, что военные из Луганской Народной Республики предотвратили попытку прорыва ВСУ в районе села Берестовое.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить