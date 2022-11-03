Рогов: Запорожская АЭС полностью отключена от украинской энергосистемы
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«На данный момент Запорожская АЭС полностью отключена от украинской энергосистемы. Сейчас атомная станция перешла на обеспечение собственных нужд за счёт дизель-генераторов. Система питания оптимизирована», — сказал председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов РИА Новости.
По его словам, аварийной ситуации на атомной станции не допущено.
Ранее Рогов сообщил, что на Запорожской АЭС предотвращён готовящийся киевскими властями с весны теракт.