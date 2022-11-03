Рогов: Запорожская АЭС полностью отключена от украинской энергосистемы

Запорожская АЭС на данный момент полностью отключена от украинской энергосистемы.

«На данный момент Запорожская АЭС полностью отключена от украинской энергосистемы. Сейчас атомная станция перешла на обеспечение собственных нужд за счёт дизель-генераторов. Система питания оптимизирована», — сказал председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов РИА Новости.

По его словам, аварийной ситуации на атомной станции не допущено.

Ранее Рогов сообщил, что на Запорожской АЭС предотвращён готовящийся киевскими властями с весны теракт.