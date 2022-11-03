Рогов сообщил о предотвращении готовящегося Киевом с весны теракта на Запорожской АЭС
Об этом он рассказал РИА Новости.
«На Запорожской АЭС предотвращён теракт, заказчиком которого является режим (президента Украины Владимира. — RT) Зеленского», — сказал собеседник агентства.
По словам Рогова, основной целью диверсии было уничтожение энергетической инфраструктуры Энергодара, чтобы зимой население осталось без тепла.
Ранее Рогов сообщил, что украинские диверсанты и спецназ продолжают тренировки высадки десанта в районе города Запорожье.