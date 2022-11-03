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Рогов сообщил о предотвращении готовящегося Киевом с весны теракта на Запорожской АЭС

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Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что на Запорожской АЭС предотвращён готовящийся киевскими властями с весны теракт.

Об этом он рассказал РИА Новости.

«На Запорожской АЭС предотвращён теракт, заказчиком которого является режим (президента Украины Владимира. — RT) Зеленского», — сказал собеседник агентства.

По словам Рогова, основной целью диверсии было уничтожение энергетической инфраструктуры Энергодара, чтобы зимой население осталось без тепла.

Ранее Рогов сообщил, что украинские диверсанты и спецназ продолжают тренировки высадки десанта в районе города Запорожье.

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