Депутат Госдумы Шеремет прокомментировал слова Зеленского о черноморском побережье Крыма

Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет прокомментировал желание украинского лидера Владимира Зеленского увидеть черноморское побережье Крыма.

В беседе с РИА Новости депутат заявил, что Зеленский сможет увидеть Крым только из окна автомобиля для перевозки военных преступников.

Ранее Зеленский заявил, что «после победы» хотел бы приехать в Крым и увидеть море.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Крым является неотъемлемой частью России и претензии на российскую территорию получат должный ответ.

Крым стал российским регионом после состоявшегося там в марте 2014 года референдума: большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.