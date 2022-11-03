Депутат Госдумы Шеремет прокомментировал слова Зеленского о черноморском побережье Крыма
В беседе с РИА Новости депутат заявил, что Зеленский сможет увидеть Крым только из окна автомобиля для перевозки военных преступников.
Ранее Зеленский заявил, что «после победы» хотел бы приехать в Крым и увидеть море.
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Крым является неотъемлемой частью России и претензии на российскую территорию получат должный ответ.
Крым стал российским регионом после состоявшегося там в марте 2014 года референдума: большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.