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Боевики ВСУ выпустили по Донецку 10 снарядов

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В представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, заявили, что боевики ВСУ выпустили по Донецку 10 снарядов.
Боевики ВСУ выпустили по Донецку 10 снарядов
  • AP

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 18:00 — н.п. Нетайлово — г. Донецк (Кировский, Куйбышевский р-н): выпущено шесть снарядов калибром 155 мм», — говорится в заявлении представительства в Telegram.

При этом отмечается, что уже в 19:05 по Куйбышевскему району Донецка было выпущено ещё четыре таких же боеприпаса. Также в это время обстрелу подвергся населённый пункт Ясиноватая.

Ранее сообщалось, что боевики ВСУ применили зажигательные боеприпасы при обстреле Ясиноватой в ДНР.

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