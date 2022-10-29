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Боевики ВСУ применили зажигательные боеприпасы при обстреле Ясиноватой в ДНР

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В представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, заявили, что боевики ВСУ применили зажигательные боеприпасы при обстреле Ясиноватой.
Боевики ВСУ применили зажигательные боеприпасы при обстреле Ясиноватой в ДНР
  • AP

«Только что стало известно, что при обстреле Ясиноватой сегодня в первой половине дня украинская сторона применила зажигательные боеприпасы 9М22С», — сказал ТАСС собеседник.

В СЦКК пояснили, что эта разновидность ракет не имеет в своём составе белого фосфора, производится в фабричных условиях и предназначена для уничтожения живой силы и техники путём создания массовых очагов возгорания.

Ранее в представительстве ДНР в СЦКК заявили, что боевики ВСУ выпустили по Ясиноватой шесть ракет из РСЗО «Град». В результате атаки повреждены административное здание, детский сад, поликлиника и жилой дом.

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