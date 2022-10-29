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В ДНР заявили о повреждении детского сада при обстреле Ясиноватой боевиками ВСУ

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В ДНР заявили, что при обстреле Ясиноватой боевиками ВСУ получили повреждения административное здание, детский сад, поликлиника и жилой дом.
В ДНР заявили о повреждении детского сада при обстреле Ясиноватой боевиками ВСУ
  • AFP

«Бульвар Ленина, 3а —  городская поликлиника для взрослых, повреждено остекление; ул. Некрасова, 7 — прямое попадание МБДОУ «Детский сад №12 г. Ясиноватая», — говорится в заявлении представительства ДНР в СЦКК в Telegram.

Также отмечается, что повреждения получили административное здание и многоквартирный жилой дом.

Ранее в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, заявили, что боевики ВСУ выпустили по Ясиноватой шесть ракет из РСЗО «Град».

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