В ДНР заявили о повреждении детского сада при обстреле Ясиноватой боевиками ВСУ

В ДНР заявили, что при обстреле Ясиноватой боевиками ВСУ получили повреждения административное здание, детский сад, поликлиника и жилой дом.

«Бульвар Ленина, 3а — городская поликлиника для взрослых, повреждено остекление; ул. Некрасова, 7 — прямое попадание МБДОУ «Детский сад №12 г. Ясиноватая», — говорится в заявлении представительства ДНР в СЦКК в Telegram.

Также отмечается, что повреждения получили административное здание и многоквартирный жилой дом.

Ранее в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, заявили, что боевики ВСУ выпустили по Ясиноватой шесть ракет из РСЗО «Град».