РИА Новости: украинские войска выпустили 18 ракет по Херсону

Вооружённые силы Украины выпустили 18 ракет по Херсону, 12 из них сбили средства противовоздушной обороны. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на экстренные службы области.

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