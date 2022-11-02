РИА Новости: украинские войска выпустили 18 ракет по Херсону
Вооружённые силы Украины выпустили 18 ракет по Херсону, 12 из них сбили средства противовоздушной обороны. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на экстренные службы области.
- РИА Новости
По их данным, шесть ракет HIMARS упали в районе Антоновского моста.
Информация о возможных жертвах и разрушениях уточняется.
Ранее сообщалось, что украинские военные выпустили за ночь по Херсону 24 ракеты, 21 из которых сбила система ПВО.
Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»