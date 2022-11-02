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РИА Новости: украинские войска выпустили 18 ракет по Херсону

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Вооружённые силы Украины выпустили 18 ракет по Херсону, 12 из них сбили средства противовоздушной обороны. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на экстренные службы области. 
РИА Новости: украинские войска выпустили 18 ракет по Херсону
  • РИА Новости

По их данным, шесть ракет HIMARS упали в районе Антоновского моста.

Информация о возможных жертвах и разрушениях уточняется.

Ранее сообщалось, что украинские военные выпустили за ночь по Херсону 24 ракеты, 21 из которых сбила система ПВО.

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