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Россия и Белоруссия отработали сценарии развёртывания региональной группировки войск

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Первый заместитель начальника Генерального штаба Вооружённых сил Белоруссии Игорь Король заявил, что российская и белорусская стороны отработали различные сценарии развёртывания и применения региональной группировки войск.
Россия и Белоруссия отработали сценарии развёртывания региональной группировки войск
  • РИА Новости

«С момента создания региональной группировки войск и сил Белоруссии и России нами в ходе учений отработаны различные сценарии развёртывания и применения этого оборонного компонента Союзного государства», — приводит его слова агентство БЕЛТА.

Вместе с этим он подчеркнул, что все проводимые мероприятия — это лишь реакция на действия наших оппонентов.

«Все они сугубо оборонительные. Мы ни на кого не собираемся нападать», — подчеркнул Король.

Ранее российский министр обороны Сергей Шойгу заявил, что Россия и Белоруссия с 22 октября проводят боевое слаживание соединений и частей региональной группировки войск на территории Белоруссии.

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