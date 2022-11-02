Россия и Белоруссия отработали сценарии развёртывания региональной группировки войск

Первый заместитель начальника Генерального штаба Вооружённых сил Белоруссии Игорь Король заявил, что российская и белорусская стороны отработали различные сценарии развёртывания и применения региональной группировки войск.

«С момента создания региональной группировки войск и сил Белоруссии и России нами в ходе учений отработаны различные сценарии развёртывания и применения этого оборонного компонента Союзного государства», — приводит его слова агентство БЕЛТА.

Вместе с этим он подчеркнул, что все проводимые мероприятия — это лишь реакция на действия наших оппонентов.

«Все они сугубо оборонительные. Мы ни на кого не собираемся нападать», — подчеркнул Король.

Ранее российский министр обороны Сергей Шойгу заявил, что Россия и Белоруссия с 22 октября проводят боевое слаживание соединений и частей региональной группировки войск на территории Белоруссии.