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Шойгу: Россия и Белоруссия ведут боевое слаживание региональной группировки войск

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Россия и Белоруссия с 22 октября проводят боевое слаживание соединений и частей региональной группировки войск на территории Белоруссии.

Об этом заявил министр обороны России Сергей Шойгу.

По его словам, продолжает формироваться единое оборонное пространство.

«Принята общая военная доктрина, ведётся совместное военное планирование, функционируют региональные группировки войск, а также единая система противовоздушной обороны», — цитирует его РИА Новости.

Ранее начальник управления применения и развития беспилотных авиационных комплексов ВС Белоруссии Михаил Брянский заявил, что белорусские военные ведут с предприятиями страны работу по созданию оперативных и оперативно-стратегических беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

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