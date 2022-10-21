ВС Белоруссии ведут с предприятиями работу по созданию БПЛА

Начальник управления применения и развития беспилотных авиационных комплексов ВС Белоруссии Михаил Брянский заявил, что белорусские военные ведут с предприятиями страны работу по созданию оперативных и оперативно-стратегических беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

Видеозапись с соответствующим заявлением Брянского опубликована в Telegram пресс-службы Минобороны Белоруссии.

«Ведётся работа с отечественными предприятиями по созданию оперативных и оперативно-стратегических беспилотных авиационных комплексов», — сказал он.

По его словам, при разработке дрона учитывается активное развитие средств противодействия таким аппаратам.

«Поэтому современные беспилотники должны быть малозаметны для средств ПВО, иметь надёжные целевые нагрузки, защищённые каналы связи, а также способны работать в условиях интенсивных помех противника», — заявил Брянский.

Ранее сообщалось, что ВС России уничтожили украинский комплекс ПВО с помощью БПЛА «Ланцет».