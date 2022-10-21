Узнать больше

ВС Белоруссии ведут с предприятиями работу по созданию БПЛА

Короткая ссылка
Начальник управления применения и развития беспилотных авиационных комплексов ВС Белоруссии Михаил Брянский заявил, что белорусские военные ведут с предприятиями страны работу по созданию оперативных и оперативно-стратегических беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).
ВС Белоруссии ведут с предприятиями работу по созданию БПЛА
  • РИА Новости

Видеозапись с соответствующим заявлением Брянского опубликована в Telegram пресс-службы Минобороны Белоруссии.

«Ведётся работа с отечественными предприятиями по созданию оперативных и оперативно-стратегических беспилотных авиационных комплексов», — сказал он.

По его словам, при разработке дрона учитывается активное развитие средств противодействия таким аппаратам.

«Поэтому современные беспилотники должны быть малозаметны для средств ПВО, иметь надёжные целевые нагрузки, защищённые каналы связи, а также способны работать в условиях интенсивных помех противника», — заявил Брянский.

Ранее сообщалось, что ВС России уничтожили украинский комплекс ПВО с помощью БПЛА «Ланцет».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить