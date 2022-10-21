ВС Белоруссии ведут с предприятиями работу по созданию БПЛА
- РИА Новости
Видеозапись с соответствующим заявлением Брянского опубликована в Telegram пресс-службы Минобороны Белоруссии.
«Ведётся работа с отечественными предприятиями по созданию оперативных и оперативно-стратегических беспилотных авиационных комплексов», — сказал он.
По его словам, при разработке дрона учитывается активное развитие средств противодействия таким аппаратам.
«Поэтому современные беспилотники должны быть малозаметны для средств ПВО, иметь надёжные целевые нагрузки, защищённые каналы связи, а также способны работать в условиях интенсивных помех противника», — заявил Брянский.
Ранее сообщалось, что ВС России уничтожили украинский комплекс ПВО с помощью БПЛА «Ланцет».