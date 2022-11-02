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В МИД России прокомментировали решение Молдавии выслать российского дипломата

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Официальный представитель российского МИД Мария Захарова назвала высылку российского дипломата из Молдавии очередным подтверждением курса Кишинёва на демонтаж российско-молдавского сотрудничества.
В МИД России прокомментировали решение Молдавии выслать российского дипломата
  • РИА Новости

«Решение выслать российского дипломата стало очередным подтверждением курса нынешних молдавских властей на демонтаж российско-молдавского сотрудничества, которое имеет многоплановый характер и глубокие исторические корни. Всё это делается не без подсказки европейских и заокеанских покровителей Кишинёва», — говорится в заявлении на сайте ведомства.

Захарова отметила, что является прискорбным то, что в жертву конъюнктурным целям и стремлению угодить Западу молдавские власти приносят традиционно дружественные отношения между двумя странами.

Ранее МИД Молдавии сообщил, что один из сотрудников посольства России в Кишинёве объявлен персоной нон грата.

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