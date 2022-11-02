В МИД России прокомментировали решение Молдавии выслать российского дипломата
- РИА Новости
«Решение выслать российского дипломата стало очередным подтверждением курса нынешних молдавских властей на демонтаж российско-молдавского сотрудничества, которое имеет многоплановый характер и глубокие исторические корни. Всё это делается не без подсказки европейских и заокеанских покровителей Кишинёва», — говорится в заявлении на сайте ведомства.
Захарова отметила, что является прискорбным то, что в жертву конъюнктурным целям и стремлению угодить Западу молдавские власти приносят традиционно дружественные отношения между двумя странами.
Ранее МИД Молдавии сообщил, что один из сотрудников посольства России в Кишинёве объявлен персоной нон грата.