МИД Молдавии заявил о выдворении сотрудника посольства России
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В своём заявлении молдавский МИД заявил о «недопустимости ракетных ударов по соседней стране».
«Атаки на украинскую энергетическую инфраструктуру также порождают нарастающие угрозы энергетической безопасности страны», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале министерства.
Как ранее заявили в МВД Молдавии, на территорию страны упала ракета, сбитая украинской системой противовоздушной обороны.
В результате инцидента никто не пострадал, отметили там.