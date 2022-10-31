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МИД Молдавии заявил о выдворении сотрудника посольства России

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МИД Молдавии заявил, что один из сотрудников посольства России в Кишинёве объявлен персоной нон грата. Об этом был уведомлён российский посол Олег Васнецов.
МИД Молдавии заявил о выдворении сотрудника посольства России
  • Gettyimages.ru
  • © AGF

В своём заявлении молдавский МИД заявил о «недопустимости ракетных ударов по соседней стране».

«Атаки на украинскую энергетическую инфраструктуру также порождают нарастающие угрозы энергетической безопасности страны», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале министерства.

Как ранее заявили в МВД Молдавии, на территорию страны упала ракета, сбитая украинской системой противовоздушной обороны.

В результате инцидента никто не пострадал, отметили там.

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