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Захарова: Москва «не закрывает дверь» в переговорном процессе по Украине

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва готова к любым контактам в переговорном процессе по Украине.
Захарова: Москва «не закрывает дверь» в переговорном процессе по Украине
  • РИА Новости

«Всегда открыты к любым видам переговоров, к любым контактам, никогда не закрываем дверь. Вы прекрасно знаете, что наши эксперты всегда поддерживают диалог даже в самых сложных ситуациях со всеми, кто изъявляет соответствующее желание и намерение», — цитирует дипломата РИА Новости.

При этом Захарова подчеркнула, что российская строна опирается на «свои цели и задачи и на свои национальные интересы».

30 октября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что на Западе должны знать о готовности президента России Владимира Путина к переговорам.

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