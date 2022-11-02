Захарова: Москва «не закрывает дверь» в переговорном процессе по Украине

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва готова к любым контактам в переговорном процессе по Украине.

«Всегда открыты к любым видам переговоров, к любым контактам, никогда не закрываем дверь. Вы прекрасно знаете, что наши эксперты всегда поддерживают диалог даже в самых сложных ситуациях со всеми, кто изъявляет соответствующее желание и намерение», — цитирует дипломата РИА Новости.

При этом Захарова подчеркнула, что российская строна опирается на «свои цели и задачи и на свои национальные интересы».

30 октября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что на Западе должны знать о готовности президента России Владимира Путина к переговорам.