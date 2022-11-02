Шойгу заявил, что Россия знает о попытках Украины создать «грязную бомбу»
- РИА Новости
«Знаем о попытках Киева создать «грязную» ядерную бомбу, а также о готовности разместить на своей территории ядерное оружие стран НАТО», — заявил Шойгу.
Он также напомнил, что недавно президент Украины Владимир Зеленский призвал страны Запада нанести превентивные ядерные удары по России.
Ранее первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что Россия надеется на предотвращение Западом провокации Киева с «грязной бомбой».