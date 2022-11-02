Узнать больше

Журналист Junge Welt Лаутербах назвал Зеленского «маленьким Наполеоном — 2022»

Короткая ссылка
Журналист Райнхард Лаутербах в статье для немецкого издания Junge Welt назвал украинского лидера Владимира Зеленского «маленьким Наполеоном — 2022», поскольку ему необходима победа, а не компромисс.

«Терять ему нечего: мир, достигнутый в ходе переговоров, означал бы для него политическую, а то и физическую гибель», — приводит слова обозревателя РИА Новости.

Именно поэтому, уверен Лаутербах, Зеленский намерен вести свою игру, на кону которой находится весь мир.

Ранее бывший глава Парламентской ассамблеи НАТО Пьер Лелуш заявил, что текущий конфликт вокруг Украины стал глобальным, поэтому Киев не должен получить единоличного права определять, когда закончить военные действия, и тем самым решать за весь мир.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить