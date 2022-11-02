Журналист Junge Welt Лаутербах назвал Зеленского «маленьким Наполеоном — 2022»

Журналист Райнхард Лаутербах в статье для немецкого издания Junge Welt назвал украинского лидера Владимира Зеленского «маленьким Наполеоном — 2022», поскольку ему необходима победа, а не компромисс.

«Терять ему нечего: мир, достигнутый в ходе переговоров, означал бы для него политическую, а то и физическую гибель», — приводит слова обозревателя РИА Новости.

Именно поэтому, уверен Лаутербах, Зеленский намерен вести свою игру, на кону которой находится весь мир.

Ранее бывший глава Парламентской ассамблеи НАТО Пьер Лелуш заявил, что текущий конфликт вокруг Украины стал глобальным, поэтому Киев не должен получить единоличного права определять, когда закончить военные действия, и тем самым решать за весь мир.