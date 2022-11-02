В Киевской, Черкасской и Кировоградской областях Украины объявили воздушную тревогу
Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на данные онлайн-карты воздушных тревог украинского Минцифры.
Ранее воздушная тревога прозвучала в четырёх областях Украины, включая Харьковскую, Полтавскую, Днепропетровскую и Сумскую области.
1 ноября Минобороны России сообщило, что после нанесения массированного удара 31 октября было существенно нарушено управление группировками войск Вооружённых сил Украины и их тыловым обеспечением.