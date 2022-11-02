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В Киевской, Черкасской и Кировоградской областях Украины объявили воздушную тревогу

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Воздушную тревогу объявили в Киевской, Черкасской и Кировоградской областях Украины.

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на данные онлайн-карты воздушных тревог украинского Минцифры.

Ранее воздушная тревога прозвучала в четырёх областях Украины, включая Харьковскую, Полтавскую, Днепропетровскую и Сумскую области.

1 ноября Минобороны России сообщило, что после нанесения массированного удара 31 октября было существенно нарушено управление группировками войск Вооружённых сил Украины и их тыловым обеспечением.

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