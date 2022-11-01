Пентагон обсуждает с Киевом обеспечение Украины спутниковой связью
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Об этом заявил пресс-секретарь Пентагона генерал ВВС Патрик Райдер.
«Мы продолжаем обсуждать потребности Украины в спутниковой связи с Украиной и компаниями, такими как SpaceX и прочими. На сегодняшний день у меня нет никаких объявлений по поводу каких-либо потенциальных контрактов или будущих соглашений», — цитирует его ТАСС.
18 октября российское Минобороны сообщило, что ВС России уничтожили станцию космической связи Центра правительственной связи Украины в Одесской области.
Как сообщила газета Financial Times со ссылкой на украинских чиновников, система спутниковой связи Starlink, используемая украинскими военными, начала давать сбои в зоне российской спецоперации.