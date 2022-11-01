Пентагон обсуждает с Киевом обеспечение Украины спутниковой связью, также переговоры ведутся с соответствующими компаниями, в том числе со SpaceX. Пока США не готовы объявить о заключении каких-либо контрактов.

Об этом заявил пресс-секретарь Пентагона генерал ВВС Патрик Райдер.

«Мы продолжаем обсуждать потребности Украины в спутниковой связи с Украиной и компаниями, такими как SpaceX и прочими. На сегодняшний день у меня нет никаких объявлений по поводу каких-либо потенциальных контрактов или будущих соглашений», — цитирует его ТАСС.

18 октября российское Минобороны сообщило, что ВС России уничтожили станцию космической связи Центра правительственной связи Украины в Одесской области.

Как сообщила газета Financial Times со ссылкой на украинских чиновников, система спутниковой связи Starlink, используемая украинскими военными, начала давать сбои в зоне российской спецоперации.