Кирби: США очень желают переговоров России и Украины, но продолжат вооружать Киев
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По его словам, США «продолжат помогать поддерживать способность Украины защищать себя с целью убедиться, что они успешны на поле боя».
Такая помощь, считает он, должна будет «привести к урегулированию путём переговоров».
«Чего очень хочет президент — чтобы президент Зеленский имел всю поддержку и рычаги, необходимые для успеха за столом переговоров», — цитирует Кирби ТАСС.
Как отмечал ранее российский президент Владимир Путин, Москва не отказывается от переговоров по Украине, но чем позже они начнутся, тем сложнее с Россией будет договариваться.