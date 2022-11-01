Кирби: США очень желают переговоров России и Украины, но продолжат вооружать Киев

Соединённые Штаты «очень хотят» переговоров России и Украины, но будут и далее помогать Киеву в «успехах на поле боя», заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

По его словам, США «продолжат помогать поддерживать способность Украины защищать себя с целью убедиться, что они успешны на поле боя».

Такая помощь, считает он, должна будет «привести к урегулированию путём переговоров».

«Чего очень хочет президент — чтобы президент Зеленский имел всю поддержку и рычаги, необходимые для успеха за столом переговоров», — цитирует Кирби ТАСС.

Как отмечал ранее российский президент Владимир Путин, Москва не отказывается от переговоров по Украине, но чем позже они начнутся, тем сложнее с Россией будет договариваться.