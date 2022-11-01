Узнать больше

Кирби: США очень желают переговоров России и Украины, но продолжат вооружать Киев

Короткая ссылка
Соединённые Штаты «очень хотят» переговоров России и Украины, но будут и далее помогать Киеву в «успехах на поле боя», заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.
Кирби: США очень желают переговоров России и Украины, но продолжат вооружать Киев
  • AP
  • © Francisco Seco

По его словам, США «продолжат помогать поддерживать способность Украины защищать себя с целью убедиться, что они успешны на поле боя».

Такая помощь, считает он, должна будет «привести к урегулированию путём переговоров».

«Чего очень хочет президент — чтобы президент Зеленский имел всю поддержку и рычаги, необходимые для успеха за столом переговоров», — цитирует Кирби ТАСС.

Как отмечал ранее российский президент Владимир Путин, Москва не отказывается от переговоров по Украине, но чем позже они начнутся, тем сложнее с Россией будет договариваться.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить