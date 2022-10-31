МАГАТЭ начало инспекцию на двух объектах на Украине

Эксперты МАГАТЭ начали инспекцию на двух объектах на Украине.

Об этом агентство сообщило в своих соцсетях.

«Как сообщил генеральный директор Гросси, инспекторы МАГАТЭ начали и вскоре завершат работы по проверке на двух объектах на Украине по просьбе украинского правительства. Позже на этой неделе он представит свои первоначальные выводы по результатам этой деятельности», — цитирует его ТАСС.

Ранее Гросси заявил, что МАГАТЭ в ближайшие дни начнёт проверку информации о «грязной бомбе» на Украине.