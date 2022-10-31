МАГАТЭ начало инспекцию на двух объектах на Украине
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Об этом агентство сообщило в своих соцсетях.
«Как сообщил генеральный директор Гросси, инспекторы МАГАТЭ начали и вскоре завершат работы по проверке на двух объектах на Украине по просьбе украинского правительства. Позже на этой неделе он представит свои первоначальные выводы по результатам этой деятельности», — цитирует его ТАСС.
Ранее Гросси заявил, что МАГАТЭ в ближайшие дни начнёт проверку информации о «грязной бомбе» на Украине.