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Лавров заявил о готовности России к переговорам по Украине

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Руководство России, в том числе российский лидер Владимир Путин, по-прежнему готово к переговорам по Украине. Об этом заявил глава МИД Сергей Лавров.
Лавров заявил о готовности России к переговорам по Украине
  • РИА Новости

«Готовность России, включая её президента, к переговорам (по Украине. — RT), она остаётся неизменной»,— приводит ТАСС его слова в интервью для фильма «Мир на грани. Уроки Карибского кризиса» в эфире Первого канала.

Лавров добавил, что Москва готова выслушать реалистичные предложения Запада по снижению напряжённости, основанные на принципах равноправия и уважения интересов друг друга.

Путин ранее отмечал, что Москва всегда открыта к переговорам с Киевом, если украинский режим «созреет».

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