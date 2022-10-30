Лавров заявил о готовности России к переговорам по Украине

Руководство России, в том числе российский лидер Владимир Путин, по-прежнему готово к переговорам по Украине. Об этом заявил глава МИД Сергей Лавров.

«Готовность России, включая её президента, к переговорам (по Украине. — RT), она остаётся неизменной»,— приводит ТАСС его слова в интервью для фильма «Мир на грани. Уроки Карибского кризиса» в эфире Первого канала.

Лавров добавил, что Москва готова выслушать реалистичные предложения Запада по снижению напряжённости, основанные на принципах равноправия и уважения интересов друг друга.

Путин ранее отмечал, что Москва всегда открыта к переговорам с Киевом, если украинский режим «созреет».