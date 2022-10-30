Стремоусов допустил, что ВСУ могут предпринять попытку наступления в Херсонской области

Замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов не исключил, что украинские военные в ближайшее время могут попытаться провести широкомасштабное наступление на Херсонскую область.

Об этом он рассказал РИА Новости.

Стремоусов объяснил, что ВСУ стягивают в регион войска, в числе которых много иностранных наёмников.

«Но наша армия тоже стягивает силы», — подчеркнул он.

Он добавил, что в данный момент ситуация на линии фронта контролируется.

Ранее Стремоусов заявил, что российские военные отразили наступление ВСУ в районе села Брускинское.

Он также сообщил, что российские войска держат оборону в Херсонской области, все попытки украинских войск прорваться пресекаются.