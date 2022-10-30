Стремоусов допустил, что ВСУ могут предпринять попытку наступления в Херсонской области
Об этом он рассказал РИА Новости.
Стремоусов объяснил, что ВСУ стягивают в регион войска, в числе которых много иностранных наёмников.
«Но наша армия тоже стягивает силы», — подчеркнул он.
Он добавил, что в данный момент ситуация на линии фронта контролируется.
Ранее Стремоусов заявил, что российские военные отразили наступление ВСУ в районе села Брускинское.
Он также сообщил, что российские войска держат оборону в Херсонской области, все попытки украинских войск прорваться пресекаются.