Стремоусов: российские войска держат оборону в Херсонской области
- РИА Новости
Об этом он рассказал в своём Telegram-канале.
«Мы держим оборону. Пока никуда никто не перемещается», — заявил Стремоусов.
По его словам, «идут постоянные попытки укронацистов прорваться на территорию Херсонской области». При этом Стремоусов заявил, что шансы у ВСУ «очень слабые». Он сообщил, что российские войска все попытки пресекают.
«Ситуация нашими войсками полностью контролируется», — сказал замглавы администрации.
Ранее заместитель главы администрации Херсонской области Екатерина Губарева заявила, что Херсон и подступы к городу укрепляют на случай прорыва украинских войск.