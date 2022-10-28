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Стремоусов: российские войска держат оборону в Херсонской области

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Замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что российские войска держат оборону в регионе, все попытки украинских войск прорваться пресекаются.
Стремоусов: российские войска держат оборону в Херсонской области
  • РИА Новости

Об этом он рассказал в своём Telegram-канале.

«Мы держим оборону. Пока никуда никто не перемещается», — заявил Стремоусов.

По его словам, «идут постоянные попытки укронацистов прорваться на территорию Херсонской области». При этом Стремоусов заявил, что шансы у ВСУ «очень слабые». Он сообщил, что российские войска все попытки пресекают.

«Ситуация нашими войсками полностью контролируется», — сказал замглавы администрации.

Ранее заместитель главы администрации Херсонской области Екатерина Губарева заявила, что Херсон и подступы к городу укрепляют на случай прорыва украинских войск.

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