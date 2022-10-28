Власти Херсонской области: Херсон укрепляют на случай прорыва украинских войск

Херсон и подступы к городу укрепляют на случай прорыва украинских войск, сообщила заместитель главы администрации Херсонской области Екатерина Губарева.

«Херсон и подступы к нему укрепляют на случай прорыва украинских войск», — цитирует её РИА Новости.

В частности, повсеместно усиливают первые этажи зданий, создают укрепления из мешков с песком, чтобы защититься и отбить атаки в черте города, рассказала Губарева.

Ранее советник главы офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович заявил, что обстановка на Херсонском направлении меняется в неприятную для ВСУ сторону.

Заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов сообщал, что признаков подготовки масштабного наступления на Херсон со стороны армии Украины пока нет.