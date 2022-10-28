Узнать больше

Власти Херсонской области: Херсон укрепляют на случай прорыва украинских войск

Короткая ссылка
Херсон и подступы к городу укрепляют на случай прорыва украинских войск, сообщила заместитель главы администрации Херсонской области Екатерина Губарева.

«Херсон и подступы к нему укрепляют на случай прорыва украинских войск», — цитирует её РИА Новости.

В частности, повсеместно усиливают первые этажи зданий, создают укрепления из мешков с песком, чтобы защититься и отбить атаки в черте города, рассказала Губарева.

Ранее советник главы офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович заявил, что обстановка на Херсонском направлении меняется в неприятную для ВСУ сторону.

Заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов сообщал, что признаков подготовки масштабного наступления на Херсон со стороны армии Украины пока нет.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить