Арестович заявил об изменении обстановки под Херсоном в неприятную для ВСУ сторону
«Теперь переносимся на Херсонское направление: там меняется в неприятную сторону для нас», — приводит РИА Новости слова Арестовича в интервью «Фейгин Live»*.
По его словам, на данном направлении с российской стороны сконцентрировано уже около 30 батальонно-тактических групп.
Он отметил, что эта группировка является «огромной военной силой».
Ранее заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов рассказал об отбитой атаке боевиков ВСУ около Давыдова Брода в Херсонской области.
* Фейгин Марк Захарович внесён в перечень лиц и организаций, выполняющих функции иностранного агента, по решению Минюста России от 08.04.2022.