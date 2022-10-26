Стремоусов рассказал об отбитой атаке ВСУ около Давыдова Брода в Херсонской области

Заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов рассказал об отбитой атаке боевиков ВСУ около Давыдова Брода в Херсонской области.

«На Херсонском направлении в течение суток укронацисты предпринимали отчаянные попытки расширить плацдарм от Давыдова Брода в сторону Ищенки составом до четырёх батальонно-тактических групп. Части ВДВ при поддержке артиллерии 42-й мотострелковой дивизии сумели отразить все атаки, тем самым удержав позиции», — написал он в Telegram.

По его словам, ВСУ откатились на прежние рубежи, понеся большие потери в личном составе и бронетехнике.

Ранее Стремоусов назвал ложью утверждения Киева о накоплении 60 тыс. для наступления на Херсон.