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Стремоусов рассказал об отбитой атаке ВСУ около Давыдова Брода в Херсонской области

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Заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов рассказал об отбитой атаке боевиков ВСУ около Давыдова Брода в Херсонской области.
Стремоусов рассказал об отбитой атаке ВСУ около Давыдова Брода в Херсонской области
  • РИА Новости

«На Херсонском направлении в течение суток укронацисты предпринимали отчаянные попытки расширить плацдарм от Давыдова Брода в сторону Ищенки составом до четырёх батальонно-тактических групп. Части ВДВ при поддержке артиллерии 42-й мотострелковой дивизии сумели отразить все атаки, тем самым удержав позиции», — написал он в Telegram.

По его словам, ВСУ откатились на прежние рубежи, понеся большие потери в личном составе и бронетехнике.

Ранее Стремоусов назвал ложью утверждения Киева о накоплении 60 тыс. для наступления на Херсон.

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