В «Укрэнерго» допускают принудительное отключение света в вечерний пик по всей Украине

В компании НЭК «Укрэнерго» допустили возможность принудительного отключения света 29 октября в вечерний пик по всей Украине.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление компании.

«Сегодня утром диспетчерский центр «Укрэнерго» не предоставлял операторам систем распределения объёмов для аварийных отключений потребителей... предотвратили угрозу перегрузки сетей и помогли сбалансировать энергосистему без принудительных ограничений потребителей. Впрочем, впереди вечерний пик потребления, во время которого в случае необходимости могут быть применены ограничения», — говорится в заявлении.

Ранее сообщалось, что в Киевской области вводятся чрезвычайные ограничения электроснабжения на неопределённый срок.