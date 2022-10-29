Херсонские власти заявили о возможности контрнаступления на позиции ВСУ

Заместитель главы администрации Херсонской области Екатерина Губарева заявила, что киевскому режиму следует бояться контрнаступления союзных войск на позиции боевиков ВСУ.

«Между Херсоном и Николаевом расстояние в 60 км, а противоборствующие силы находятся посередине. Это значит, что до одного областного центра примерно 30 км и до другого аналогично», — сказала она РИА Новости.

Она отметила, что ситуация на фронте очень скоро может измениться и всё, чем занимается Киев — это просто кричит о каждом взятом метре.

«Я считаю, что ситуация может развернуться весьма по-разному на равных участках между Херсонской и Николаевской областями. Просто мы не кричим о каждом взятом метре, а если будем, то никому никаких газетных полотен не хватит», — сказала Губарева.

Ранее Губарева заявила, что Херсон и подступы к городу укрепляют на случай прорыва украинских войск.