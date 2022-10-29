Песков прокомментировал заявление Пашиняна о мандате российских миротворцев
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал заявление премьер-министра Армении Никола Пашиняна о его готовности на встрече в Сочи продлить мандат российских миротворцев на 10—20 лет.
- РИА Новости
«Нужно дождаться самой встречи», — сказал РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Ранее Пашинян заявил, что готов подписать в Сочи документ, чтобы мандат российских миротворцев был продлён «на 10, 15 или 20 лет».
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