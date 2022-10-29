Песков прокомментировал заявление Пашиняна о мандате российских миротворцев

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал заявление премьер-министра Армении Никола Пашиняна о его готовности на встрече в Сочи продлить мандат российских миротворцев на 10—20 лет.