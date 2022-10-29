Безсонов сообщил о серьёзных потерях ВСУ на Угледарском направлении

Первый заместитель министра информации ДНР Даниил Безсонов сообщил, что союзные силы активно атакуют позиции ВСУ на Угледарском направлении. Он охарактеризовал потери противника как «колоссальные».

По словам Безсонова, для атаки позиций ВСУ применяется авиация и артиллерия.

«Кроме работы артиллерийских систем, активно применяются тяжёлые огнемётные системы «Солнцепёк». Противник несёт колоссальные потери, и это прекрасно», — написал он в своём Telegram-канале.

Он добавил, что первая линия обороны противника «перепахана практически полностью», а лес, в котором окопались украинские военные, «активно выжигают».

Врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что ВС России продвигаются вперёд практически по всей линии соприкосновения.