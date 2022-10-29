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Безсонов сообщил о серьёзных потерях ВСУ на Угледарском направлении

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Первый заместитель министра информации ДНР Даниил Безсонов сообщил, что союзные силы активно атакуют позиции ВСУ на Угледарском направлении. Он охарактеризовал потери противника как «колоссальные».
Безсонов сообщил о серьёзных потерях ВСУ на Угледарском направлении
  • РИА Новости

По словам Безсонова, для атаки позиций ВСУ применяется авиация и артиллерия.

«Кроме работы артиллерийских систем, активно применяются тяжёлые огнемётные системы «Солнцепёк». Противник несёт колоссальные потери, и это прекрасно», — написал он в своём Telegram-канале.

Он добавил, что первая линия обороны противника «перепахана практически полностью», а лес, в котором окопались украинские военные, «активно выжигают».

Врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что ВС России продвигаются вперёд практически по всей линии соприкосновения.

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