Безсонов сообщил о серьёзных потерях ВСУ на Угледарском направлении
- РИА Новости
По словам Безсонова, для атаки позиций ВСУ применяется авиация и артиллерия.
«Кроме работы артиллерийских систем, активно применяются тяжёлые огнемётные системы «Солнцепёк». Противник несёт колоссальные потери, и это прекрасно», — написал он в своём Telegram-канале.
Он добавил, что первая линия обороны противника «перепахана практически полностью», а лес, в котором окопались украинские военные, «активно выжигают».
Врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что ВС России продвигаются вперёд практически по всей линии соприкосновения.