Пушилин: подразделения России продвигаются вперёд практически по всей линии соприкосновения
«Практически по всей линии соприкосновения мы видим продвижение наших подразделений вперёд... Пока не идёт речь об освобождении каких-то населённых пунктов... но сейчас важным является даже движение вперёд», — сообщил он в своём Telegram-канале.
Сейчас для российской армии важно занятие более выгодных позиций, подчеркнул Пушилин.
Ранее он заявил об успехах ВС России практически по всей линии соприкосновения.