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Пушилин: подразделения России продвигаются вперёд практически по всей линии соприкосновения

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Временно исполняющий обязанности главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что ВС России продвигаются вперёд практически по всей линии соприкосновения.

«Практически по всей линии соприкосновения мы видим продвижение наших подразделений вперёд... Пока не идёт речь об освобождении каких-то населённых пунктов... но сейчас важным является даже движение вперёд», — сообщил он в своём Telegram-канале.

Сейчас для российской армии важно занятие более выгодных позиций, подчеркнул Пушилин.

Ранее он заявил об успехах ВС России практически по всей линии соприкосновения.

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