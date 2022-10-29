Главы следственных комитетов России и Белоруссии обсудили сотрудничество

В СК России состоялась встреча главы ведомства Александра Бастрыкина и его белорусского коллеги Дмитрия Горы. Об этом RT сообщили в пресс-службе СК. Предметом обсуждения стали научно-образовательная сфера и исследовательская деятельность.

Между ведомствами уже заключены соглашения, а также ведётся совместная работа по установлению фактов геноцида народов во времена Великой Отечественной войны.

«Уверен, что мы найдём новые направления нашего сотрудничества с учётом того, что время не стоит на месте, перед нами стоят новые задачи, и мы, безусловно, их вместе решим», — заявил Александр Бастрыкин.

Совместная работа следственных органов двух стран ведётся в направлении совершенствования подготовки и повышения квалификации кадров.

В ходе обсуждения вопросов, связанных с событиями на Украине, главы ведомств согласовали правовые аспекты дальнейшего взаимодействия и отметили значимость совместных усилий по противостоянию современным вызовам и угрозам.

Ранее российский СК закончил расследование 116 уголовных дел по фактам преступлений украинских военных против мирного населения и российских военнослужащих на территории России и Украины.