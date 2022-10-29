Узнать больше

Главы следственных комитетов России и Белоруссии обсудили сотрудничество

Короткая ссылка
RT
В СК России состоялась встреча главы ведомства Александра Бастрыкина и его белорусского коллеги Дмитрия Горы. Об этом RT сообщили в пресс-службе СК. Предметом обсуждения стали научно-образовательная сфера и исследовательская деятельность.
Главы следственных комитетов России и Белоруссии обсудили сотрудничество
  • РИА Новости

Между ведомствами уже заключены соглашения, а также ведётся совместная работа по установлению фактов геноцида народов во времена Великой Отечественной войны.

«Уверен, что мы найдём новые направления нашего сотрудничества с учётом того, что время не стоит на месте, перед нами стоят новые задачи, и мы, безусловно, их вместе решим», — заявил Александр Бастрыкин.

Совместная работа следственных органов двух стран ведётся в направлении совершенствования подготовки и повышения квалификации кадров.

В ходе обсуждения вопросов, связанных с событиями на Украине, главы ведомств согласовали правовые аспекты дальнейшего взаимодействия и отметили значимость совместных усилий по противостоянию современным вызовам и угрозам.

Ранее российский СК закончил расследование 116 уголовных дел по фактам преступлений украинских военных против мирного населения и российских военнослужащих на территории России и Украины. 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить