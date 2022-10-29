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Рогов: сотрудникам Запорожской АЭС поступают угрозы из Киева

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Член главного совета администрации Запорожской области, председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что сотрудникам Запорожской АЭС поступают угрозы от киевских властей.

«Стремясь парализовать работу Запорожской АЭС, они (киевские власти. — RT) начали распространять угрозы в адрес сотрудников атомной станции, запугивая их тюрьмой и расправой», — передаёт его слова РИА Новости.

Киев угрожает, что как только ему удастся «взять под контроль Запорожскую АЭС», её сотрудники будут подвергнуты репрессиям, отмечает Рогов.

Он также подчеркнул, что Запорожская область является частью России, поэтому станция находится под надёжной защитой.

Ранее гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что темпы создания зоны защиты вокруг Запорожской АЭС недостаточно быстрые.

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