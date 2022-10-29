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СЦКК ДНР: украинские войска выпустили восемь снарядов по трём районам Донецка

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ВСУ обстреляли три района Донецка, выпустив восемь снарядов калибром 152 и 155 миллиметров.

Об этом сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: населённый пункт Красногоровка — город Донецк (Кировский район). Выпущено три снаряда калибром 152 мм», — сказано в Telegram-канале представительства.

Также отмечается, что после этого украинские войска выпустили пять снарядов по направлению населённый пункт Нетайлово — город Донецк.

Ранее в ведомстве сообщили, что ВСУ выпустили по Донецку и Горловке десять снарядов «натовского» калибра 155 миллиметров.

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