СЦКК ДНР: украинские войска выпустили восемь снарядов по трём районам Донецка
Об этом сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: населённый пункт Красногоровка — город Донецк (Кировский район). Выпущено три снаряда калибром 152 мм», — сказано в Telegram-канале представительства.
Также отмечается, что после этого украинские войска выпустили пять снарядов по направлению населённый пункт Нетайлово — город Донецк.
Ранее в ведомстве сообщили, что ВСУ выпустили по Донецку и Горловке десять снарядов «натовского» калибра 155 миллиметров.